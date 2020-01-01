توكنوميكس Ninja Protocol (NINJA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ninja Protocol (NINJA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ninja Protocol (NINJA) Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. الموقع الرسمي: https://ninjaprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.ninjaprotocol.io/ اشتر NINJA الآن!

توكنوميكس Ninja Protocol (NINJA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ninja Protocol (NINJA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.32K $ 33.32K $ 33.32K إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.32K $ 33.32K $ 33.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00166636 $ 0.00166636 $ 0.00166636 معرفة المزيد عن سعر Ninja Protocol (NINJA)

توكنوميكس Ninja Protocol (NINJA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ninja Protocol (NINJA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NINJA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NINJA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NINJA، استكشف السعر المباشر لتوكن NINJA!

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