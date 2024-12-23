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سعر Ninja Protocol (NINJA) المباشر لليوم هو USD 0.00568915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 113.66K . يتم تحديث سعر NINJA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ninja Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.60K - تغيير سعر Ninja Protocol خلال اليوم هو -3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M

أداء سعر Ninja Protocol (NINJA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ninja Protocol مقابل USD هو $ -0.00019446783495879 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ninja Protocol مقابل USD هو $ -0.0028283171 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ninja Protocol مقابل USD هو $ +0.0002372768 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ninja Protocol مقابل USD هو $ -0.001446197742315069 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00019446783495879 -3.30% 30 يوم $ -0.0028283171 -49.71% 60 يوم $ +0.0002372768 +4.17% 90 يوم $ -0.001446197742315069 -20.26%

تحليل سعر Ninja Protocol (NINJA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ninja Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00559237$ 0.00559237 $ 0.00559237 24 ساعة مرتفع $ 0.00605668$ 0.00605668 $ 0.00605668 عالية طوال الوقت $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 تغير السعر (1 ساعة) -2.81% تغير السعر (1يوم) -3.30% تغير السعر (7 أيام) -19.61%

معلومات سوق Ninja Protocol (NINJA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: