سعر longevity (LONGEVITY)
سعر longevity (LONGEVITY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 574.79K. يتم تحديث سعر LONGEVITY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق longevity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.89
- تغيير سعر longevity خلال اليوم هو -3.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر longevity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر longevity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر longevity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر longevity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر longevity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-3.95%
-41.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$longevity the Desci DAO is a decentralized autonomous organization focused on health and longevity. It leverages blockchain technology to create a unique digital asset that fosters community engagement around themes of health consciousness. The secure, transparent, and efficient blockchain infrastructure supports a reliable and scalable platform for community interaction. As a DAO, $longevity empowers its members to participate in governance and decision-making processes, reinforcing its community-driven approach. Members are encouraged to engage in health-oriented events, discussions, and initiatives that promote wellness and longevity. $longevity not only functions as a digital currency but also acts as a tool for members to support research and charitable causes in the health and wellness sectors. This approach positions $longevity to make a positive impact on health and aging, demonstrating the transformative potential of decentralized communities in fostering significant health-oriented and social outcomes."
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