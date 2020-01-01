توكنوميكس Lock In on Base ($LOCKIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lock In on Base ($LOCKIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lock In on Base ($LOCKIN) Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in الموقع الرسمي: https://flooz.xyz/lockinonbase اشتر $LOCKIN الآن!

توكنوميكس Lock In on Base ($LOCKIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lock In on Base ($LOCKIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01965193 $ 0.01965193 $ 0.01965193 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Lock In on Base ($LOCKIN)

توكنوميكس Lock In on Base ($LOCKIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lock In on Base ($LOCKIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $LOCKIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $LOCKIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $LOCKIN، استكشف السعر المباشر لتوكن $LOCKIN!

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