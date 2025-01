ما هو Lock In on Base ( $LOCKIN )

Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in

