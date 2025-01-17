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سعر Lock In on Base ($LOCKIN) المباشر لليوم هو USD 0.00982328 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.82M . يتم تحديث سعر $LOCKIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lock In on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 705.44 - تغيير سعر Lock In on Base خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Lock In on Base ($LOCKIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lock In on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lock In on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lock In on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lock In on Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lock In on Base ($LOCKIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lock In on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00960155$ 0.00960155 $ 0.00960155 24 ساعة مرتفع $ 0.00983151$ 0.00983151 $ 0.00983151 عالية طوال الوقت $ 0.01965193$ 0.01965193 $ 0.01965193 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Lock In on Base ($LOCKIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: