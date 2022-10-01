توكنوميكس SUPERTRUST (SUT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SUPERTRUST (SUT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SUPERTRUST (SUT) يتم استخدام SuperTrust (SUT) كوسيلة دفع لمنصة عالمية يتم تطويرها وتشغيلها بشكل مباشر. سيتم استخدامه لمنصة الإعلان المباشر العالمية (MOAD) التي يتم تطويرها حاليًا وNATURUBOOK، وهي منصة عالمية لمشاركة البيئة الطبيعية، وسيتم استخدام توكن SUT عند استخدام المنصة. سيتم نشر المستخدمين من خلال التسويق العالمي وتعظيم قيمة المنصة من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والأجانب. سيتم استخدامه كرمز دفع لدفع الرسوم عن طريق زيادة عدد المستخدمين من خلال التسويق العالمي. (رسوم الإعلان، رسوم التشغيل، رسوم استخدام الخدمة) الموقع الرسمي: https://supertrust.club/ الوثيقة البيضاء: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 اشتر SUT الآن!

توكنوميكس SUPERTRUST (SUT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SUPERTRUST (SUT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M إجمالي العرض: $ 238.40M $ 238.40M $ 238.40M العرض المتداول: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 السعر الحالي: $ 6.702 $ 6.702 $ 6.702 معرفة المزيد عن سعر SUPERTRUST (SUT)

توكنوميكس SUPERTRUST (SUT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SUPERTRUST (SUT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUT، استكشف السعر المباشر لتوكن SUT!

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