سعر Jetvoy اليوم

السعر المباشر لمشروع Jetvoy (VOY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VOY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VOY.

يحتل Jetvoy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,812,673، مع عرض متداول قدره 100.00B VOY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VOY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VOY بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+1.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Jetvoy (VOY)

القيمة السوقية $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Jetvoy هي $ 1.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VOY يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.81M.