سعر Imprnt اليوم

السعر المباشر لمشروع Imprnt (PRNT) اليوم هو $ 0.00116981، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRNT الحالي إلى USD هو $ 0.00116981 لكل PRNT.

يحتل Imprnt حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,491، مع عرض متداول قدره 18.28M PRNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRNT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.177736، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRNT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 114.22.

معلومات سوق Imprnt (PRNT)

القيمة السوقية $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K الحجم (24 ساعة) $ 114.22$ 114.22 $ 114.22 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K إمداد دورة التداول 18.28M 18.28M 18.28M إجمالي العرض 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Imprnt هي $ 58.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.22. العرض المتداول لـ PRNT يبلغ 18.28M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.49K.