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سعر HOLD (EARN) المباشر لليوم هو USD 0.00322213 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر EARN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HOLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر HOLD خلال اليوم هو +4.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 422.75M

أداء سعر HOLD (EARN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HOLD مقابل USD هو $ +0.00014804 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HOLD مقابل USD هو $ -0.0006521310 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HOLD مقابل USD هو $ -0.0002457112 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HOLD مقابل USD هو $ +0.0019133768420468215 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014804 +4.82% 30 يوم $ -0.0006521310 -20.23% 60 يوم $ -0.0002457112 -7.62% 90 يوم $ +0.0019133768420468215 +146.20%

تحليل سعر HOLD (EARN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00306789$ 0.00306789 $ 0.00306789 24 ساعة مرتفع $ 0.00344837$ 0.00344837 $ 0.00344837 عالية طوال الوقت $ 0.02784741$ 0.02784741 $ 0.02784741 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) +4.82% تغير السعر (7 أيام) -31.98%

معلومات سوق HOLD (EARN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: