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سعر GoChain (GO) المباشر لليوم هو USD 0.00278524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.58M . يتم تحديث سعر GO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoChain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85K - تغيير سعر GoChain خلال اليوم هو +5.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.29B

أداء سعر GoChain (GO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoChain مقابل USD هو $ +0.00015305 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoChain مقابل USD هو $ -0.0006537565 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoChain مقابل USD هو $ -0.0004499964 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoChain مقابل USD هو $ -0.000379045561493078 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015305 +5.81% 30 يوم $ -0.0006537565 -23.47% 60 يوم $ -0.0004499964 -16.15% 90 يوم $ -0.000379045561493078 -11.97%

تحليل سعر GoChain (GO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00247237$ 0.00247237 $ 0.00247237 24 ساعة مرتفع $ 0.0028147$ 0.0028147 $ 0.0028147 عالية طوال الوقت $ 0.115975$ 0.115975 $ 0.115975 تغير السعر (1 ساعة) +1.35% تغير السعر (1يوم) +5.81% تغير السعر (7 أيام) -5.77%

معلومات سوق GoChain (GO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: