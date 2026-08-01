سعر FONQ اليوم

السعر المباشر لمشروع FONQ (FONQ) اليوم هو $ 0.065786، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FONQ الحالي إلى USD هو $ 0.065786 لكل FONQ.

يحتل FONQ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,049,894، مع عرض متداول قدره 700.00M FONQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FONQ بين $ 0.064328 (أدنى) و$ 0.066263 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08965، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04096578.

على المدى القصير، تحرك FONQ بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و+15.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.81K.

معلومات سوق FONQ (FONQ)

القيمة السوقية $ 46.05M$ 46.05M $ 46.05M الحجم (24 ساعة) $ 65.81K$ 65.81K $ 65.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.05M$ 46.05M $ 46.05M إمداد دورة التداول 700.00M 700.00M 700.00M إجمالي العرض 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FONQ هي $ 46.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.81K. العرض المتداول لـ FONQ يبلغ 700.00M، مع إجمالي عرض 700000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.05M.