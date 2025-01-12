احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FLASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FLASH.

سعر Flash (FLASH) المباشر لليوم هو USD 0.00938334 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 943.23K . يتم تحديث سعر FLASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.77K - تغيير سعر Flash خلال اليوم هو +3.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Flash (FLASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flash مقابل USD هو $ +0.00033484 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033484 +3.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flash (FLASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00897579$ 0.00897579 $ 0.00897579 24 ساعة مرتفع $ 0.01017748$ 0.01017748 $ 0.01017748 عالية طوال الوقت $ 0.01571238$ 0.01571238 $ 0.01571238 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +3.70% تغير السعر (7 أيام) +29.01%

معلومات سوق Flash (FLASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: