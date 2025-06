ما هو ellow ( Y )

Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ellow (Y) الموقع الرسمي

توكنوميكس ellow (Y)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ellow (Y) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس Y والتوكن الشاملة الآن!