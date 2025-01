ما هو Egg ( $EGG )

Egg Token ($EGG) is a community-driven token on the Solana blockchain, created on January 1st, 2025. Inspired by the iconic viral "Instagram egg," which became the most-liked photo in Instagram history, Egg Token aims to combine internet culture with blockchain technology. The token's core mission is to promote mental health awareness and positivity within the crypto space. By leveraging the widespread recognition of the egg , the project seeks to foster a welcoming and supportive environment for users, encouraging meaningful conversations around mental well-being.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Egg ($EGG) الموقع الرسمي