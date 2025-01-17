سعر Egg ($EGG)
سعر Egg ($EGG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.72K. يتم تحديث سعر $EGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Egg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.93K
- تغيير سعر Egg خلال اليوم هو -10.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر Egg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Egg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Egg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Egg مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Egg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.53%
-10.33%
-46.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Egg Token ($EGG) is a community-driven token on the Solana blockchain, created on January 1st, 2025. Inspired by the iconic viral "Instagram egg," which became the most-liked photo in Instagram history, Egg Token aims to combine internet culture with blockchain technology. The token's core mission is to promote mental health awareness and positivity within the crypto space. By leveraging the widespread recognition of the egg , the project seeks to foster a welcoming and supportive environment for users, encouraging meaningful conversations around mental well-being.
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