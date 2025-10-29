سعر DataMind المباشر اليوم هو 0.00008363 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DMIND إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DMIND بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DataMind المباشر اليوم هو 0.00008363 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DMIND إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DMIND بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار DataMind

سعر DataMind (DMIND)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DMIND إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار DataMind (DMIND) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:07:43 (UTC+8)

معلومات سعر DataMind (DMIND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00091396
$ 0.00091396$ 0.00091396

$ 0.00007675
$ 0.00007675$ 0.00007675

--

--

0.00%

0.00%

سعر DataMind (DMIND) في الوقت الحقيقي هو $0.00008363. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DMIND بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDMIND على الإطلاق هو $ 0.00091396، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007675.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DMIND -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DataMind (DMIND)

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

--
----

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DataMind هي $ 8.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DMIND يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.36K.

سجل سعر DataMind (DMIND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DataMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DataMind مقابل USD هو $ -0.0000100347 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DataMind مقابل USD هو $ -0.0000134675 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DataMind مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000100347-11.99%
60 يوم$ -0.0000134675-16.10%
90 يوم$ 0--

ما هو DataMind ( DMIND )

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution.

Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.

It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.

توقعات سعر DataMind (USD)

كم ستكون قيمة DataMind (DMIND) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DataMind (DMIND) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DataMind.

تحقق الآن من توقعات سعر DataMind!

عملة DMIND إلى العملات المحلية

توكنوميكس DataMind (DMIND)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DataMind (DMIND) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DMIND والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DataMind (DMIND)

كم يساوي DataMind (DMIND) اليوم؟
سعر DMIND المباشر في USD هو USD 0.00008363، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DMIND إلى USD الحالي؟
سعر DMIND إلى USD الحالي هو $ 0.00008363. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DataMind ؟
القيمة السوقية لعملة DMIND هي $ 8.36K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DMIND؟
العرض المتداول لتوكن DMIND هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DMIND؟
حقق DMIND سعرًا قياسيًا قدره 0.00091396 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DMIND؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00007675 DMIND.
ما هو حجم تداول DMIND؟
حجم تداول DMIND المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DMIND هذا العام؟
قد يرتفع DMIND هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DMIND لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:07:43 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

