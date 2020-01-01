توكنوميكس Across Protocol (ACX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Across Protocol (ACX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Across Protocol (ACX) Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. الموقع الرسمي: https://across.to/ الوثيقة البيضاء: https://docs.across.to/v2/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f اشتر ACX الآن!

توكنوميكس Across Protocol (ACX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Across Protocol (ACX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 100.94M $ 100.94M $ 100.94M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 605.63M $ 605.63M $ 605.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 166.67M $ 166.67M $ 166.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 السعر الحالي: $ 0.16667 $ 0.16667 $ 0.16667 معرفة المزيد عن سعر Across Protocol (ACX)

توكنوميكس Across Protocol (ACX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Across Protocol (ACX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ACX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ACX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ACX، استكشف السعر المباشر لتوكن ACX!

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