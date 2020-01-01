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أعلى اليورانيوم المُجزأ إلى رموز التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع اليورانيوم المُجزأ إلى رموز. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.556
-0.04%
+1.28%
+2.89%
--
$ 7.65K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة اليورانيوم المُجزأ إلى رموز ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
اليورانيوم المُجزأ إلى رموز تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $0.00.
ما هو التوكن اليورانيوم المُجزأ إلى رموز الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين اليورانيوم المُجزأ إلى رموز التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر XU3O8 أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة اليورانيوم المُجزأ إلى رموز الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 اليورانيوم المُجزأ إلى رموز التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة اليورانيوم المُجزأ إلى رموز الشائعة XU3O8. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة اليورانيوم المُجزأ إلى رموز ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة اليورانيوم المُجزأ إلى رموز حوالي $0.00. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع اليورانيوم المُجزأ إلى رموز ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.