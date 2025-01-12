احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BSOV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BSOV.

سعر BitcoinSoV (BSOV) المباشر لليوم هو USD 0.01835273 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.04K . يتم تحديث سعر BSOV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitcoinSoV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.06 - تغيير سعر BitcoinSoV خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.71M

أداء سعر BitcoinSoV (BSOV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.0001636480438321 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.0031379828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.0031179214 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.004103937532968808 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001636480438321 -0.88% 30 يوم $ -0.0031379828 -17.09% 60 يوم $ -0.0031179214 -16.98% 90 يوم $ -0.004103937532968808 -18.27%

تحليل سعر BitcoinSoV (BSOV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitcoinSoV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01833643$ 0.01833643 $ 0.01833643 24 ساعة مرتفع $ 0.01852548$ 0.01852548 $ 0.01852548 عالية طوال الوقت $ 0.309388$ 0.309388 $ 0.309388 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -7.72%

معلومات سوق BitcoinSoV (BSOV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: