سعر BitcoinSoV (BSOV)
سعر BitcoinSoV (BSOV) المباشر لليوم هو USD 0.01835273. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.04K. يتم تحديث سعر BSOV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitcoinSoV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.06
- تغيير سعر BitcoinSoV خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.71M
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خلال اليوم، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.0001636480438321 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.0031379828 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.0031179214 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitcoinSoV مقابل USD هو $ -0.004103937532968808 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001636480438321
|-0.88%
|30 يوم
|$ -0.0031379828
|-17.09%
|60 يوم
|$ -0.0031179214
|-16.98%
|90 يوم
|$ -0.004103937532968808
|-18.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitcoinSoV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.88%
-7.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.
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