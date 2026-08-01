سعر AxCNH اليوم

السعر المباشر لمشروع AxCNH (AXCNH) اليوم هو $ 0.147611، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AXCNH الحالي إلى USD هو $ 0.147611 لكل AXCNH.

يحتل AxCNH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,775,793، مع عرض متداول قدره 39.13M AXCNH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AXCNH بين $ 0.144633 (أدنى) و$ 0.147733 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.594466، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01171476.

على المدى القصير، تحرك AXCNH بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 35.38.

معلومات سوق AxCNH (AXCNH)

القيمة السوقية $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M الحجم (24 ساعة) $ 35.38$ 35.38 $ 35.38 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M إمداد دورة التداول 39.13M 39.13M 39.13M إجمالي العرض 39,128,445.8 39,128,445.8 39,128,445.8

القيمة السوقية الحالية لـ AxCNH هي $ 5.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 35.38. العرض المتداول لـ AXCNH يبلغ 39.13M، مع إجمالي عرض 39128445.8. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.78M.