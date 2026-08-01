سعر Anyspend اليوم

السعر المباشر لمشروع Anyspend (ANY) اليوم هو $ 0.02449051، مع تغير بنسبة 0.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANY الحالي إلى USD هو $ 0.02449051 لكل ANY.

يحتل Anyspend حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,387,913، مع عرض متداول قدره 220.00M ANY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANY بين $ 0.02417107 (أدنى) و$ 0.02470796 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.262432، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02177347.

على المدى القصير، تحرك ANY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.99.

معلومات سوق Anyspend (ANY)

القيمة السوقية $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M الحجم (24 ساعة) $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.49M$ 24.49M $ 24.49M إمداد دورة التداول 220.00M 220.00M 220.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Anyspend هي $ 5.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.99. العرض المتداول لـ ANY يبلغ 220.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.49M.