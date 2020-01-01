توكنوميكس ALVA (AA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ALVA (AA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ALVA (AA) What is the project about? DeFi Staking GameFi What makes your project unique? Alva Supply is Very Limited only 19K AA History of your project. Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform, Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders and other users. What’s next for your project? Alva GameFi “Play to Earn” promotes game incubation and distribution, builds the Alva entertainment metaverse with a variety of games, and creates a new blockchain game financial system, making games not only interesting and enjoyable but also profitable! What can your token be used for? Staking DeFi Games الموقع الرسمي: https://alvacoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://alvacoin.com/whitepaper.pdf اشتر AA الآن!

توكنوميكس ALVA (AA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ALVA (AA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.81K $ 23.81K $ 23.81K إجمالي العرض: $ 19.00K $ 19.00K $ 19.00K العرض المتداول: $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.98K $ 40.98K $ 40.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 11,895.36 $ 11,895.36 $ 11,895.36 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 السعر الحالي: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 معرفة المزيد عن سعر ALVA (AA)

توكنوميكس ALVA (AA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ALVA (AA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AA، استكشف السعر المباشر لتوكن AA!

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