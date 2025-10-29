معلومات سعر AgentForge (AGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.083254$ 0.083254 $ 0.083254 أدنى سعر $ 0.00847396$ 0.00847396 $ 0.00847396 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر AgentForge (AGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00956599. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAGE على الإطلاق هو $ 0.083254، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00847396.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AGE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AgentForge (AGE)

القيمة السوقية $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AgentForge هي $ 9.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGE يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.57K.