توكنوميكس yfii finance (YFII) اكتشف الرؤى الرئيسية حول yfii finance (YFII)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات yfii finance (YFII) Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. الموقع الرسمي: https://dfi.money/#/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 اشتر YFII الآن!

توكنوميكس yfii finance (YFII) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار yfii finance (YFII)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M إجمالي العرض: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K العرض المتداول: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 السعر الحالي: $ 95.17 $ 95.17 $ 95.17 معرفة المزيد عن سعر yfii finance (YFII)

توكنوميكس yfii finance (YFII): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس yfii finance (YFII) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YFII التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YFII التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YFII، استكشف السعر المباشر لتوكن YFII!

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