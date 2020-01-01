توكنوميكس Vyvo Coin (VSC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vyvo Coin (VSC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vyvo Coin (VSC) Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace الموقع الرسمي: https://www.vyvo.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://vscscan.org اشتر VSC الآن!

توكنوميكس Vyvo Coin (VSC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vyvo Coin (VSC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M إجمالي العرض: $ 20.01B $ 20.01B $ 20.01B العرض المتداول: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.06M $ 63.06M $ 63.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 السعر الحالي: $ 0.003151 $ 0.003151 $ 0.003151 معرفة المزيد عن سعر Vyvo Coin (VSC)

توكنوميكس Vyvo Coin (VSC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vyvo Coin (VSC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VSC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VSC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VSC، استكشف السعر المباشر لتوكن VSC!

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