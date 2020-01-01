توكنوميكس Voyager Token (VGX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Voyager Token (VGX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Voyager Token (VGX) VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. الموقع الرسمي: https://www.vgxfoundation.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d اشتر VGX الآن!

توكنوميكس Voyager Token (VGX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Voyager Token (VGX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 521.51M $ 521.51M $ 521.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002486921281576047 $ 0.002486921281576047 $ 0.002486921281576047 السعر الحالي: $ 0.002671 $ 0.002671 $ 0.002671 معرفة المزيد عن سعر Voyager Token (VGX)

توكنوميكس Voyager Token (VGX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Voyager Token (VGX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VGX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VGX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VGX، استكشف السعر المباشر لتوكن VGX!

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