توكنوميكس UpOnly (UPO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UpOnly (UPO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UpOnly (UPO) UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. الموقع الرسمي: https://uponly.com/ الوثيقة البيضاء: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 اشتر UPO الآن!

توكنوميكس UpOnly (UPO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UpOnly (UPO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 السعر الحالي: $ 0.00947 $ 0.00947 $ 0.00947 معرفة المزيد عن سعر UpOnly (UPO)

توكنوميكس UpOnly (UPO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UpOnly (UPO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UPO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UPO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UPO، استكشف السعر المباشر لتوكن UPO!

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