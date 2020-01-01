توكنوميكس U2U Network (U2U) اكتشف الرؤى الرئيسية حول U2U Network (U2U)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات U2U Network (U2U) شبكة U2U عبارة عن بلوكتشين الطبقة 1 مصممة خصيصًا لنظام شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN). تعمل U2U بتقنية الشبكة الفرعية وبدعم من Kucoin Ventures وChain Capital وCointelegraph وIDG وبلوكتشين JDI وBlockhive وغيرها، وتعالج تحديات التوسع من خلال شبكات فرعية مستقلة تدير بياناتها الخاصة مع الحفاظ على سجل شبكة رئيسية يمكن إثباته. على عكس Peaq Network وIoTex، فإن شبكات U2U الفرعية مخصصة لقطاعات DePIN مثل إنترنت الأشياء والشبكات اللاسلكية والحوسبة GPU والتخزين اللامركزي. مع أكثر من 80 تطبيقًا لامركزيًا وأكثر من مليون مستخدم وأكثر من 100000 مستخدم نشط يوميًا، تُظهر U2U قابلية التوسع والتكيف والريادة في ابتكار البنية التحتية لـ DePIN. الموقع الرسمي: https://u2u.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ مستكشف الكتل: https://u2uscan.xyz/ اشتر U2U الآن!

توكنوميكس U2U Network (U2U) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار U2U Network (U2U)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 70.78M $ 70.78M $ 70.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 السعر الحالي: $ 0.007078 $ 0.007078 $ 0.007078 معرفة المزيد عن سعر U2U Network (U2U)

توكنوميكس U2U Network (U2U): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس U2U Network (U2U) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن U2U التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن U2U التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس U2U، استكشف السعر المباشر لتوكن U2U!

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