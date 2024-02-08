توكنوميكس Tupan CommunityToken (TCT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tupan CommunityToken (TCT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tupan CommunityToken (TCT) Tupan unites blockchain technology with the tools needed to foster the regenerative circular bio-economy.TCT redefines investing by blending financial growth with environmental stewardship, granting token holders to elevates the token value above average of tokens standard, utility with exclusive access, benefits and advantages to eco-friendly products. Besides using to feed an exclusivity NFT, supporting off-setting and UN-17-SDG projects as our core business, passive income through staking pool, and a vote on Governance features to decide all within the Tupan Community. TCT stands out for prioritizing the health of the planet alongside the wealth of the community. الموقع الرسمي: https://tupan.io/ الوثيقة البيضاء: https://tupan.io/wp-content/uploads/2024/02/WHITEPAPER-TUPAN-V3.0-08-02-2024.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xccfbd98ebbfedae3fe70f56111382c4ca8d26d19 اشتر TCT الآن!

توكنوميكس Tupan CommunityToken (TCT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tupan CommunityToken (TCT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0264 $ 0.0264 $ 0.0264 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0003558 $ 0.0003558 $ 0.0003558 معرفة المزيد عن سعر Tupan CommunityToken (TCT)

توكنوميكس Tupan CommunityToken (TCT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tupan CommunityToken (TCT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TCT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TCT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TCT، استكشف السعر المباشر لتوكن TCT!

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