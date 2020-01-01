توكنوميكس Strawberry AI (STRAWBERRYAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Strawberry AI (STRAWBERRYAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Strawberry AI هو محرك بحث متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومركّز على الكريبتو. إنه متعدد الأنماط بشكل افتراضي ويعد خطوة أولى نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI). الموقع الرسمي: https://usestrawberry.ai الوثيقة البيضاء: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 اشتر STRAWBERRYAI الآن!

توكنوميكس Strawberry AI (STRAWBERRYAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Strawberry AI (STRAWBERRYAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.40M $ 11.40M $ 11.40M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.40M $ 11.40M $ 11.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 السعر الحالي: $ 0.11395 $ 0.11395 $ 0.11395 معرفة المزيد عن سعر Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

توكنوميكس Strawberry AI (STRAWBERRYAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Strawberry AI (STRAWBERRYAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STRAWBERRYAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STRAWBERRYAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STRAWBERRYAI، استكشف السعر المباشر لتوكن STRAWBERRYAI!

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