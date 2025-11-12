مشروع Somnia هي أسرع وأكثر أنظمة بلوكتشين EVM فعالية من حيث التكلفة من الطبقة الأولى، وهي قادرة على معالجة أكثر من مليون معاملة في الثانية، مع سرعة إنهاء في أقل من الثانية ورسوم أقل من سنت. بفضل هذا الأداء، تُمكّن Somnia تجارب آنية متكاملة على السلسلة تتجاوز التطبيقات المالية. إنها الأساس الأمثل لبناء ألعاب واسعة النطاق، ومنصات تواصل اجتماعي، واقتصادات ميتافيرس، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تدعم بنية Somnia أنظمة قابلة للتركيب بالكامل، مما يُمكّن المطورين من إنشاء تجارب رقمية غامرة وذكية وتفاعلية تناسب ملايين المستخدمين.