استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Somnia نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.4294 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Somnia نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.450870 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SOMI هو $ 0.473413 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SOMI هو $ 0.497084 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SOMI في عام 2029 هو $ 0.521938 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SOMI في عام 2030 هو $ 0.548035 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Somnia نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.892691.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Somnia نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1.4541.