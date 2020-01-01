توكنوميكس StarryNift (SNIFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول StarryNift (SNIFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات StarryNift (SNIFT) StarryNift هي منصة رائدة في مجال الإبداع المشترك مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل التجارب الافتراضية باستخدام البنية الأساسية لحزمة أدوات تطوير البرمجيات للذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين ممارسة الألعاب وإنشاء المحتوى والمشاركة في التفاعلات الاجتماعية وتطوير معرفات الهوية الرقمية وكسب المكافآت بشكل غامر. تتمثل مهمتنا في دفع حدود البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف التجارب التفاعلية وتعزيز الشعور بتقدير القيمة المشتركة مع اقتصاد التوكن. الموقع الرسمي: https://starrynift.art/ الوثيقة البيضاء: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 اشتر SNIFT الآن!

توكنوميكس StarryNift (SNIFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار StarryNift (SNIFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 السعر الحالي: $ 0.00711 $ 0.00711 $ 0.00711 معرفة المزيد عن سعر StarryNift (SNIFT)

توكنوميكس StarryNift (SNIFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس StarryNift (SNIFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SNIFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SNIFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SNIFT، استكشف السعر المباشر لتوكن SNIFT!

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