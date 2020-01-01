توكنوميكس Rivalz Network (RIZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rivalz Network (RIZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rivalz Network (RIZ) تعمل شبكة Rivalz على بناء طبقة التجريد العالمية، بهدف تجريد التعقيدات التي تترتب على ربط خدمات الذكاء الاصطناعي والوكلاء بموارد العالم الحقيقي المتنوعة، مما يتيح التفاعل السلس وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمستقبل يركز على الوكلاء. من خلال الاستفادة من البنية الأساسية اللامركزية، تمكن Rivalz وكلاء الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من القوى العاملة البشرية والبيانات وموارد DePIN - من الأصول الرقمية إلى المنازل الذكية. يقدم المشروع بنية أساسية للذكاء الاصطناعي تركز على الخصوصية ومجموعة شاملة من خمس وحدات أساسية للتغلب على الحواجز في الاتصال وإدارة البيانات وتنسيق الموارد، وبالتالي تعزيز عصر جديد من الذكاء التعاوني بين الذكاء الاصطناعي والبشر. الموقع الرسمي: https://rivalz.ai/ الوثيقة البيضاء: https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q اشتر RIZ الآن!

توكنوميكس Rivalz Network (RIZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rivalz Network (RIZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05625 $ 0.05625 $ 0.05625 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 السعر الحالي: $ 0.002323 $ 0.002323 $ 0.002323 معرفة المزيد عن سعر Rivalz Network (RIZ)

توكنوميكس Rivalz Network (RIZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rivalz Network (RIZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RIZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RIZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RIZ، استكشف السعر المباشر لتوكن RIZ!

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