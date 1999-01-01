RIZ

تعمل شبكة Rivalz على بناء طبقة التجريد العالمية، بهدف تجريد التعقيدات التي تترتب على ربط خدمات الذكاء الاصطناعي والوكلاء بموارد العالم الحقيقي المتنوعة، مما يتيح التفاعل السلس وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمستقبل يركز على الوكلاء. من خلال الاستفادة من البنية الأساسية اللامركزية، تمكن Rivalz وكلاء الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من القوى العاملة البشرية والبيانات وموارد DePIN - من الأصول الرقمية إلى المنازل الذكية. يقدم المشروع بنية أساسية للذكاء الاصطناعي تركز على الخصوصية ومجموعة شاملة من خمس وحدات أساسية للتغلب على الحواجز في الاتصال وإدارة البيانات وتنسيق الموارد، وبالتالي تعزيز عصر جديد من الذكاء التعاوني بين الذكاء الاصطناعي والبشر.

اسم العملة المشفرةRIZ

مبلغ التوكن5,000,000,000

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