مشروع Rhea Finance هي العمود الفقري لشبكة Near DeFi، ومنصة سيولة مُجرّدة من سلسلة لبيتكوين وNEAR وغيرها من الأصول الرئيسية. Ref، التي نشأت من اندماج Ref Finance (أكبر بورصة لامركزية في NEAR) وBurrow Finance (سوق النقد الرائد في NEAR)، هي بروتوكول DeFi موحد، يؤمن أكثر من 250 مليون دولار من القيمة الإجمالية للأصول، حيث يُمكن للمستخدمين المبادلة والإقراض والاقتراض والكسب - كل ذلك في مكان واحد. وبصفتها العمود الفقري لشبكة NEAR DeFi، تلعب ريا أيضًا دورًا رئيسيًا في استراتيجية NEAR لتجريد السلسلة.