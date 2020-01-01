توكنوميكس Renta Network (RENTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Renta Network (RENTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Renta Network (RENTA) تُنشئ شبكة Renta Network نظامًا بيئيًا إيجاريًا مُبتكرًا من خلال دمج حلول البلوكتشين وWeb3 والذكاء الاصطناعي. تُركز المنصة على اللامركزية وأمن المعاملات والأصول الحقيقية (RWA)، وتُقدم تجربة شفافة وآمنة واقتصادية للمستخدمين. الموقع الرسمي: https://www.renta.network الوثيقة البيضاء: https://renta.network/whitebook.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d اشتر RENTA الآن!

توكنوميكس Renta Network (RENTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Renta Network (RENTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 358.47M $ 358.47M $ 358.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 السعر الحالي: $ 0.012076 $ 0.012076 $ 0.012076 معرفة المزيد عن سعر Renta Network (RENTA)

توكنوميكس Renta Network (RENTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Renta Network (RENTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RENTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RENTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RENTA، استكشف السعر المباشر لتوكن RENTA!

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