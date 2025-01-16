RENTA

تُنشئ شبكة Renta Network نظامًا بيئيًا إيجاريًا مُبتكرًا من خلال دمج حلول البلوكتشين وWeb3 والذكاء الاصطناعي. تُركز المنصة على اللامركزية وأمن المعاملات والأصول الحقيقية (RWA)، وتُقدم تجربة شفافة وآمنة واقتصادية للمستخدمين.

اسم العملة المشفرةRENTA

التصنيفNo.1374

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.03602533850022218,2025-01-16

أدنى سعر0.003994700085988189,2025-02-26

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُنشئ شبكة Renta Network نظامًا بيئيًا إيجاريًا مُبتكرًا من خلال دمج حلول البلوكتشين وWeb3 والذكاء الاصطناعي. تُركز المنصة على اللامركزية وأمن المعاملات والأصول الحقيقية (RWA)، وتُقدم تجربة شفافة وآمنة واقتصادية للمستخدمين.

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