توكنوميكس Rats (RATS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rats (RATS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rats (RATS) RATS is a BRC20 token on Bitcoin. مستكشف الكتل: https://ordinalswallet.com/inscription/77df24c9f1bd1c6a606eb12eeae3e2a2db40774d54b839b5ae11f438353ddf47i0 اشتر RATS الآن!

توكنوميكس Rats (RATS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rats (RATS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.16M $ 18.16M $ 18.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 السعر الحالي: $ 0.00001816 $ 0.00001816 $ 0.00001816 معرفة المزيد عن سعر Rats (RATS)

توكنوميكس Rats (RATS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rats (RATS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RATS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RATS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RATS، استكشف السعر المباشر لتوكن RATS!

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