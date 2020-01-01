توكنوميكس Plena Finance (PLENA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Plena Finance (PLENA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Plena Finance (PLENA) في سوق العملات المشفرة سريعة الخطى، تعمل Plena على إحداث ثورة في كيفية إدارة المستخدمين لأصولهم الرقمية بأنفسهم. مع التركيز على تمكين المستخدم، تم تصميم Plena لتوفير الحراسة الذاتية الكاملة لأصولهم الرقمية، والاستفادة من أحدث التقنيات مثل تجريد الحساب والذكاء الاصطناعي، وتقديم ميزات مبتكرة مثل الشراء الآلي ومحافظ العملات المشفرة. الموقع الرسمي: https://plena.finance/ الوثيقة البيضاء: https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8 اشتر PLENA الآن!

توكنوميكس Plena Finance (PLENA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Plena Finance (PLENA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 السعر الحالي: $ 0.00083 $ 0.00083 $ 0.00083 معرفة المزيد عن سعر Plena Finance (PLENA)

توكنوميكس Plena Finance (PLENA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Plena Finance (PLENA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PLENA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PLENA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PLENA، استكشف السعر المباشر لتوكن PLENA!

كيفية شراء PLENA هل أنت مهتم بإضافة Plena Finance (PLENA) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء PLENA ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء PLENA على MEXC الآن!

تاريخ سعر Plena Finance (PLENA) يساعد تحليل تاريخ أسعار PLENA المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار PLENA الآن!

توقعات سعر PLENA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PLENA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PLENA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PLENA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!