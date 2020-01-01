توكنوميكس 3DPass (P3D) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 3DPass (P3D)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 3DPass (P3D) Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. الموقع الرسمي: https://3dpass.org/ الوثيقة البيضاء: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf مستكشف الكتل: https://3dpscan.xyz اشتر P3D الآن!

توكنوميكس 3DPass (P3D) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 3DPass (P3D)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 666.44K $ 666.44K $ 666.44K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 521.06M $ 521.06M $ 521.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001164444308407334 $ 0.001164444308407334 $ 0.001164444308407334 السعر الحالي: $ 0.001279 $ 0.001279 $ 0.001279 معرفة المزيد عن سعر 3DPass (P3D)

توكنوميكس 3DPass (P3D): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 3DPass (P3D) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن P3D التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن P3D التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس P3D، استكشف السعر المباشر لتوكن P3D!

كيفية شراء P3D هل أنت مهتم بإضافة 3DPass (P3D) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء P3D ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء P3D على MEXC الآن!

تاريخ سعر 3DPass (P3D) يساعد تحليل تاريخ أسعار P3D المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار P3D الآن!

توقعات سعر P3D هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه P3D؟ تجمع صفحة توقعات أسعار P3D الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر P3D الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!