توكنوميكس Openfabric AI (OFN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Openfabric AI (OFN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Openfabric AI (OFN) Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. الموقع الرسمي: https://openfabric.ai/ الوثيقة البيضاء: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97 اشتر OFN الآن!

توكنوميكس Openfabric AI (OFN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Openfabric AI (OFN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 681.90K $ 681.90K $ 681.90K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 السعر الحالي: $ 0.0039 $ 0.0039 $ 0.0039 معرفة المزيد عن سعر Openfabric AI (OFN)

توكنوميكس Openfabric AI (OFN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Openfabric AI (OFN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OFN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OFN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OFN، استكشف السعر المباشر لتوكن OFN!

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