توكنوميكس Orbiter Finance (OBT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Orbiter Finance (OBT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Orbiter Finance (OBT) Orbiter Finance هو بروتوكول تشغيل متبادل يعتمد على ZK-tech يعمل على تعزيز أمان تفاعلات بلوكتشين والتشغيل البيني السلس ويقلل من تجزئة السيولة من خلال حلول مبتكرة مثل بروتوكول عبر السلسلة العالمي وتجريد الحساب Omni Account Abstraction، بهدف إعادة تعريف تجربة ويب3 في عصر السلسلة المتعددة. الموقع الرسمي: https://www.orbiter.finance مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 اشتر OBT الآن!

توكنوميكس Orbiter Finance (OBT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Orbiter Finance (OBT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.70M $ 28.70M $ 28.70M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 65.23M $ 65.23M $ 65.23M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006408544035197138 $ 0.006408544035197138 $ 0.006408544035197138 السعر الحالي: $ 0.006523 $ 0.006523 $ 0.006523 معرفة المزيد عن سعر Orbiter Finance (OBT)

توكنوميكس Orbiter Finance (OBT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Orbiter Finance (OBT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OBT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OBT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OBT، استكشف السعر المباشر لتوكن OBT!

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