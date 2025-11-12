توكن NEET كان مصطلح (غير منخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب) في السابق يُطلق على من لا يشاركون في العمل. أما في عالم الكريبتو، فقد أصبح الأمر تمردًا: رفض العمل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، والسخرية من ثقافة العمل الجاد، وتبني الفكاهة السوداء. الميمات، والعدمية، والتداول المُنحطّ كنوع من الاحتجاج - NEET هو الأسلوب الأمثل.