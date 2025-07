اكتشف الرؤى الرئيسية حول ME (ME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.

توكنوميكس ME (ME)

اشتر ME الآن!

$ME ملتزم بدعم استراتيجية Super Dapp عبر السلاسل التي تقودها Magic Eden. تركز هذه الاستراتيجية بشكل رئيسي على جذب المزيد من المستخدمين من أنظمة بيئية مختلفة، مما يتيح للمستخدمين تداول الأصول متعددة السلاسل في محفظة Magic Eden المتنقلة.

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ME (ME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ME، استكشف السعر المباشر لتوكن ME !

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ME التي يمكن أن توجد في المجموع.

الحد الأقصى لعدد توكن ME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

يعد فهم توكنوميكس ME (ME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

كيفية شراء ME

هل أنت مهتم بإضافة ME (ME) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ME ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.