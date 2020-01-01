توكنوميكس Houdini Swap (LOCK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Houdini Swap (LOCK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Houdini Swap (LOCK) Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. الموقع الرسمي: https://houdiniswap.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih اشتر LOCK الآن!

توكنوميكس Houdini Swap (LOCK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Houdini Swap (LOCK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 91.83M $ 91.83M $ 91.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 السعر الحالي: $ 0.1753 $ 0.1753 $ 0.1753 معرفة المزيد عن سعر Houdini Swap (LOCK)

توكنوميكس Houdini Swap (LOCK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Houdini Swap (LOCK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOCK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOCK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOCK، استكشف السعر المباشر لتوكن LOCK!

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