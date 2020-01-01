توكنوميكس Life Crypto (LIFE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Life Crypto (LIFE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Life Crypto (LIFE) LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. الموقع الرسمي: https://www.lifecrypto.life/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 اشتر LIFE الآن!

توكنوميكس Life Crypto (LIFE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Life Crypto (LIFE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 130.72K $ 130.72K $ 130.72K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 496.80K $ 496.80K $ 496.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 السعر الحالي: $ 0.00004968 $ 0.00004968 $ 0.00004968 معرفة المزيد عن سعر Life Crypto (LIFE)

توكنوميكس Life Crypto (LIFE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Life Crypto (LIFE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIFE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIFE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIFE، استكشف السعر المباشر لتوكن LIFE!

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