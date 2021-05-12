توكنوميكس PlatON (LAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PlatON (LAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PlatON (LAT) PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. الموقع الرسمي: https://platon.network/ الوثيقة البيضاء: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf مستكشف الكتل: https://scan.platon.network/ اشتر LAT الآن!

توكنوميكس PlatON (LAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PlatON (LAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.68M $ 22.68M $ 22.68M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 6.65B $ 6.65B $ 6.65B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 السعر الحالي: $ 0.003411 $ 0.003411 $ 0.003411 معرفة المزيد عن سعر PlatON (LAT)

توكنوميكس PlatON (LAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PlatON (LAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LAT، استكشف السعر المباشر لتوكن LAT!

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