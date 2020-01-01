توكنوميكس Ispolink Token (ISP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ispolink Token (ISP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ispolink Token (ISP) Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. الموقع الرسمي: https://ispolink.com/ الوثيقة البيضاء: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 اشتر ISP الآن!

توكنوميكس Ispolink Token (ISP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ispolink Token (ISP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 7.76B $ 7.76B $ 7.76B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 السعر الحالي: $ 0.0004272 $ 0.0004272 $ 0.0004272 معرفة المزيد عن سعر Ispolink Token (ISP)

توكنوميكس Ispolink Token (ISP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ispolink Token (ISP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISP، استكشف السعر المباشر لتوكن ISP!

كيفية شراء ISP هل أنت مهتم بإضافة Ispolink Token (ISP) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ISP ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء ISP على MEXC الآن!

تاريخ سعر Ispolink Token (ISP) يساعد تحليل تاريخ أسعار ISP المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار ISP الآن!

توقعات سعر ISP هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ISP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ISP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ISP الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!