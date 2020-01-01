توكنوميكس Ispolink Token (ISP)
معلومات Ispolink Token (ISP)
Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.
توكنوميكس Ispolink Token (ISP) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ispolink Token (ISP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Ispolink Token (ISP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Ispolink Token (ISP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن ISP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISP التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
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تاريخ سعر Ispolink Token (ISP)
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شراء Ispolink Token (ISP)
المبلغ
1 ISP = 0.0004272 USD