بروتوكول INFINIT هو بروتوكول ذكاء اصطناعي للتمويل اللامركزي (DeFi) مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، يُمكّن أي شخص من اكتشاف فرص التمويل اللامركزي وتقييمها وتنفيذها من خلال وكلاء أذكياء وواجهات لغة طبيعية. في جوهره، يُشغّل INFINIT اقتصاد التمويل اللامركزي الوكيل - وهو بنية تحتية لامركزية قائمة على الوكلاء، حيث يُمكن للخبراء الرئيسيين وخبراء التمويل اللامركزي إنشاء استراتيجيات وتحقيق الربح منها مع مجتمعاتهم، بينما يُمكن للمستخدمين الوصول إلى استراتيجيات التمويل اللامركزي متعددة الخطوات وتنفيذها بنقرة واحدة. من خلال الجمع بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، وواجهة قائمة على الأوامر، وتنفيذ التمويل اللامركزي بنقرة واحدة في منصة واحدة، يُبسّط INFINIT الوصول إلى التمويل اللامركزي ويُتيحه للجميع.