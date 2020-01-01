توكنوميكس IMGN Labs (IMGN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IMGN Labs (IMGN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IMGN Labs (IMGN) الموقع الرسمي: https://imgn.org مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 اشتر IMGN الآن!

توكنوميكس IMGN Labs (IMGN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IMGN Labs (IMGN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 السعر الحالي: $ 0.004992 $ 0.004992 $ 0.004992 معرفة المزيد عن سعر IMGN Labs (IMGN)

توكنوميكس IMGN Labs (IMGN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IMGN Labs (IMGN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IMGN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IMGN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IMGN، استكشف السعر المباشر لتوكن IMGN!

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